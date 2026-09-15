الرئيس التنفيذي للعمانية للغاز الطبيعي المسال: أزمة مضيق هرمز ستنتهي قريبا

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال حمد النعماني اليوم الثلاثاء أن الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز ستنتهي قريبا.



وذكر في خلال مشاركته في منتدى ببانكوك أن أزمة المضيق لن تغير خطط الشركة طويلة الأمد.



وأضاف: "كنا نخطط بالفعل لزيادة الإنتاج، ونعمل على ذلك منذ عامين. لذا فنحن لا نخطط لمواجهة أزمات، بل نخطط للمزيد من الإنتاج".