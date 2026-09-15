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وزير الخارجية التركي: الهجمات في الخليج تضر بجهود السلام ويجب أن تتوقف فورا
أخبار دولية
2026-09-15 | 07:10
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وزير الخارجية التركي: الهجمات في الخليج تضر بجهود السلام ويجب أن تتوقف فورا
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ان الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقفها فورا، ومضيفا أن أنقرة تولي أهمية خاصة لاستقرار جارتها إيران.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني في باكو، شدد فيدان أيضا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب.
وأضاف أن تركيا تجري اتصالات مع جميع الأطراف المعنية سعيا إلى إيجاد حل لهذه الأزمة.
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