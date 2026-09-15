مجلس الأمن الدولي يجتمع الثلاثاء لبحث التطورات في باب المندب

يجتمع مجلس الأمن الدولي الثلاثاء لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب في ظل هجمات الحوثيين في اليمن التي أتاحت لهم السيطرة على مواقع مطلة على الممر البحري الاستراتيجي، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.



وأفاد أحد المصادر بأن الاجتماع مقرر في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك (19,00 ت غ)، بناء على طلب فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال أيلول.

ومن المتوقع أن يلقي كل من اليمن والسعودية كلمة خلال الاجتماع، وفقا للمصدر ذاته.