الشرع من قمة الإعلام العربي: قرار دمشق مستقل وسوريا تحولت من مشكلة إلى فرص استثمارية

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع من قمة الاعلام العربي في امارة دبي أن قرار دمشق مستقل، معتبرا ان سوريا تحولت من مشكلة يتناولها العالم الى فرص يمكن للجميع الاستفادة منها، مشيدا باقتناص ابو ظبي فرصة الاستثمار بالمرافئ البحرية السورية معتبرا ان للاستفادة من الخبرات والتجارب العربية فؤاد لدعم استقرار سوريا ومسار التنمية.