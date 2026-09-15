مؤسسة النفط الليبية: تعليق الإنتاج والعمليات في 3 حقول نفطية... وقد نضطر لإعلان حالة القوة القاهرة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنه جرى تعليق الإنتاج والعمليات في ثلاثة حقول نفطية بعد أن قامت مجموعة من حرس المنشآت النفطية "بشكل غير قانوني" بقفل صمام خط الشحن النفطي الرئيسي الحمادة - الزاوية صباح اليوم.



وأشارت المؤسسة الى أنها "قد تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة في حال استمرار إغلاق هذا الصمام أو تعرض أي من الحقول الأخرى إلى عملية إغلاق قسري مماثلة".



وتوقف إنتاج النفط الليبي بشكل متكررة لأسباب سياسية وفنية مختلفة منذ انتفاضة 2011 ضد معمر القذافي.