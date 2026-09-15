محادثات بين السيسي وولي العهد السعودي... وهذا ما تمّ التأكيد عليه

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكدا في محادثات اليوم، الموقف المصري السعودي الحريص على ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وفي البحر الأحمر.



ووفقا للرئاسة، شدد السيسي أيضا على "دعم مصر للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، وللتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية".