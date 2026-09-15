روسيا تنتقد مبادرة الردع النووي الفرنسية وترى فيها "مخاطر"

اعتبرت روسيا أن مبادرة "الردع النووي المتقدم" التي اقترحتها فرنسا على حلفائها الأوروبيين وقررت فنلندا الانضمام إليها، تشكل "مخاطر" على موسكو.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي: "نصف هذه المبادرة الفرنسية، إذا أردنا الحديث بلطف ودبلوماسية كبيرة، بأنها متهورة. وبالطبع، فإنها تنطوي على مخاطر بالنسبة لنا".