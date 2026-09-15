روسيا: على ساسة الغرب تقييم مخاطر السفر لأوكرانيا

أعلنت روسيا أنه يتعين على السياسيين والدبلوماسيين الغربيين أن يقيموا "بجدية" مخاطر السفر إلى أوكرانيا.



وجاءت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا بعد يومين من استهداف طائرة مسيرة روسية قطار ركاب على خط مر عبره قبل دقائق من الهجوم قطار آخر يقل مجموعة من بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون ورئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت.



وأشارت زاخاروفا الى أن مراكز السكك الحديدية والبنية التحتية للنقل التي تخدم الجيش الأوكراني أهداف مشروعة وأن موسكو أصدرت تنبيهات لدبلوماسيين أجانب في أيار لمغادرة كييف بسبب هجمات روسية على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.