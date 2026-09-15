بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا تصدر تحذيرا بشأن برامج تجسس إيرانية

أصدرت بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا تحذيرا مشتركا بشأن الأمن الإلكتروني يوضح بالتفصيل برامج تجسس تقول هذه الدول إن جهات مرتبطة بالدولة الإيرانية تستخدمها لاستهداف معارضين ونشطاء وصحفيين.وذكر المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا إن جهات إيرانية مرتبطة بالدولة استخدمت مجموعة من برامج التجسس تُعرف باسم "تشوزين بريك" لسرقة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والمعلومات الحساسة الأخرى من خلال حملات "التصيد الموجه" على منصات التراسل، بما في ذلك "واتساب" و"تيليغرام".