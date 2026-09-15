بريطانيا تعتزم رفع مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع فنزويلا

أعلنت بريطانيا أنها تعتزم رفع مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع فنزويلا، وذلك من خلال تعيين سفير هناك، في خطوة قالت إنها ستعزز قدرتها على لعب دور في دعم الانتقال إلى الديمقراطية.



وقالت الحكومة في بيان مكتوب موجه إلى البرلمان: "هذا القرار يأتي في إطار عملية إعادة انخراط دولي أوسع نطاقا".



وأضافت: "لا يمثل هذا النهج أي تغيير في تقييم بريطانيا لأحدث العمليات الانتخابية، بما يشمل تلك التي أجريت عام 2024، كما أنه لا يعني تأييد أي طرف. فموقف بريطانيا الثابت هو الاعتراف بالدول، لا بالحكومات".