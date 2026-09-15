أعلنت شركة "أوبن إيه آي" المطوّرة لـ"تشات جي بي تي" أنها تعمل مع "أنثروبيك" المنتجة لنموذج "كلود"، وشركة "غوغل" المطوّرة لـ"جيميناي"، على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي، في ظل تصاعد الدعوات لكبح تطوّره.وأفادت "أوبن إيه آي" بأنها تعمل مع الشركتين الأخريين بناء على اقتراح مسؤول في "غوغل" لإنشاء هيئة ناظمة تستند إلى نموذج هيئة تنظيم الصناعة المالية الأميركية التي تشرف على الوسطاء الماليين والشركات الاستثمارية.