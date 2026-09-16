وزير الخارجية الصيني يطالب خلال لقاء بنظيره الإيراني بإعادة فتح مضيق هرمز

نقل بيان للخارجية الصينية عن الوزير وانغ يي القول لنظيره الإيراني إن بكين تحث كلا من إيران والولايات المتحدة على التحلي بالحكمة وضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام اباد و"الانخراط في مشاورات جوهرية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف وانغ "نحث جميع الأطراف على اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن".

وأكد على أن الصين "لا ترغب في رؤية التوترات الإقليمية تمتد بشكل أكبر إلى اليمن والبحر الأحمر".

وشدد على أن سياسة الصين تجاه إيران تظل ثابتة وراسخة وأن بلاده مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق معها.

