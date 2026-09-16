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رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي: تركيزنا يظل منصبا على التضخم

أخبار دولية
2026-09-16 | 15:04
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رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي: تركيزنا يظل منصبا على التضخم
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رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي: تركيزنا يظل منصبا على التضخم

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش (البنك المركزي الأميركي) عقب رفع البنك أسعار الفائدة إن التركيز الرئيسي للمجلس سيظل منصبا على السيطرة على التضخم.

وذكر وورش في مؤتمر صحفي: "لذا، فإن تركيزنا الأساسي ينصب على جانب استقرار الأسعار خلال ولايتنا. والحقيقة الواضحة هي أن التضخم مرتفع للغاية، وظل كذلك لفترة طويلة جدا. ولا تشير قراءات التضخم لهذا الصيف إلى حدوث تحسن ملموس في الاتجاهات الأساسية".
 
وقال إن تحديد مدى تشديد السياسة النقدية ليس أمرا سهلا، مضيفا: "وجدت صعوبة في وصف الأوضاع المالية بأنها مقيدة... ما سمعته حول طاولة النقاش... هو أن زملائي واجهوا أيضا صعوبة في وصفها بذلك".

وتابع بشأن قرار رفع أسعار الفائدة اليوم: "أزلنا قدرا من التيسير النقدي، لكي تصبح الأوضاع المالية والائتمانية أكثر اتساقا مع أهدافنا النهائية".
 

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