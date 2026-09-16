الحوثيون يفيدون بشنّ السعودية غارات على اليمن بعد اتهامهم باستهداف مكة المكرّمة

أفاد الحوثيون الأربعاء بأن السعودية شنّت غارات جديدة على اليمن، بعد اتهامها لهم بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة، ما أثار موجة إدانة في العالم الإسلامي وتصاعدا في حدّة التوتر في النزاع المتجدد بين المتمردين المدعومين من إيران والحكومة التي تساندها الرياض.



وبعد هدوء لأعوام، يشهد النزاع في اليمن تصعيدا منذ تموز/يوليو على خلفية الحرب في الشرق الأوسط. ويشنّ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على السعودية طالت على وجه الخصوص منشآت نفطية وعسكرية، ويقولون إن الرياض تشنّ غارات على مناطق سيطرتهم.



كما تدور اشتباكات ميدانية بين القوات الحكومية والحوثيين الذين وسّعوا الأسبوع الماضي مناطق سيطرتهم، وأمسكوا بالساحل الغربي وصولا إلى مضيق باب المندب الرابط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، وتاليا آسيا بأوروبا عبر قناة السويس.



ومساء الأربعاء، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع عبر إكس "شن الطيران الحربي السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية 40 غارة جوية بطائرات +إف-15+ أقلعت من قاعدة خميس مشيط، مستهدفا محافظات تعز ومأرب وحجة".



وكان التحالف اتهم المتمردين بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة، وهو ما سارع الحوثيون إلى نفيه.



وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن "أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر"، مؤكدا "عدم التردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية وسلوكها العدائي والإرهابي".



ونفت حركة "أنصار الله" (التسمية الرسمية للحوثيين) ذلك على لسان عضو مكتبها السياسي حزام الأسد الذي رأى إن "مزاعم استهداف مكة المكرمة كذبة ممجوجة استُهلكت سابقا، ولم تعد تنطلي على أحد".



