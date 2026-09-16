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إسرائيل تعلن الاتفاق مع المغرب على رفع التمثيل الدبلوماسي الى مستوى السفارة

أخبار دولية
2026-09-16 | 16:08
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إسرائيل تعلن الاتفاق مع المغرب على رفع التمثيل الدبلوماسي الى مستوى السفارة
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إسرائيل تعلن الاتفاق مع المغرب على رفع التمثيل الدبلوماسي الى مستوى السفارة

أعلنت إسرائيل أنها اتفقت مع المغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، وذلك إثر لقاء بين وزيري خارجية البلدين  عُقد في نيويورك برعاية أميركية.
     
وجاء في بيان أصدرته الخارجية الإسرائيلية أن "وزير الخارجية جدعون ساعر عقد اليوم في نيويورك قمة دبلوماسية ثلاثية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بدعوة من السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز". أضاف "جدّدت الدول الثلاث تأكيد التزامها بمجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب، بما يشمل (...) رفع مستوى البعثتين الدبلوماسيتين المتبادلتين إلى مستوى سفارتين، وتعيين سفيرين".
     




 
 

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