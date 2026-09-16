البيت الأبيض: قرار الاحتياطي الفدرالي رفع معدلات الفائدة "مؤسف"

انتقد البيت الأبيض القرار "المؤسف" الذي اتّخذه الاحتياطي الفدرالي برفع معدّلات الفائدة على الرغم من دعوات متكرّرة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفضها.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية كوش ديساي لشبكة فوكس نيوز: "إن القرار المؤسف الذي اتّخذه الاحتياطي الفدرالي اليوم برفع معدلات الفائدة، لم يكن من وجهة نظر الإدارة، مدعوما بمسوغات اقتصادية مقنعة على نحو خاص".