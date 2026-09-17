أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
النيبال ترفع حصيلة المفقودين جراء الفيضانات إلى 6150 شخصا
أخبار دولية
2026-09-16 | 23:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
النيبال ترفع حصيلة المفقودين جراء الفيضانات إلى 6150 شخصا
ارتفع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين في أواخر آب، إلى 6150 شخصا، بحسب ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية، في زيادة كبيرة ناهزت ألف شخص بعد تحديث البيانات.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة شانتي مهات لوكالة فرانس برس: "نحن نجمع تفاصيل الأشخاص المفقودين من مكاتب المقاطعات، وقمنا بتعديل البيانات بعد عملية التحقق".
وأوضحت أن العدد بلغ 6150 شخصا الأربعاء، بعدما كان 5179 في اليوم السابق.
وبحسب الهيئة، انتُشلت حتى الآن 1403 جثث وتم التعرف على هوية 105 منها.
وعلى الجانب الآخر من الحدود، أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن الكارثة أوقعت 43 قتيلا و519 مفقودا.
وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للانهيار الجليدي والفيضانات المدمّرة على الحدود بين النيبال والصين إلى 1446 قتيلا ونحو 6669 مفقودا، من بينهم مئات الأجانب.
وحمّلت السلطات النيبالية ارتفاع درجات الحرارة العالمية مسؤولية تفاقم المخاطر في جبال هملايا.
وتقدر النيبال كلفة إعادة الإعمار بعد الكارثة بنحو 4,78 مليارات دولار، فيما من المقرّر أن يطرح رئيس الوزراء باليندرا شاه القضية خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
أخبار دولية
النيبال
المفقودين
الفيضانات
الصين
التالي
واشنطن وكراكاس تعلنان اتفاقات جديدة في قطاعَي النفط والذهب
البيت الأبيض: قرار الاحتياطي الفدرالي رفع معدلات الفائدة "مؤسف"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-08-27
823 شخصا في عداد المفقودين جراء الفيضانات في النيبال
أخبار دولية
2026-08-27
823 شخصا في عداد المفقودين جراء الفيضانات في النيبال
0
أخبار دولية
2026-08-29
حصيلة قتلى فيضانات النيبال تصل إلى 633 شخصا مع استمرار البحث عن آلاف المفقودين
أخبار دولية
2026-08-29
حصيلة قتلى فيضانات النيبال تصل إلى 633 شخصا مع استمرار البحث عن آلاف المفقودين
0
أخبار دولية
2026-08-26
مقتل 95 شخصا على الأقل في النيبال قرب الحدود مع التيبت جراء الفيضانات
أخبار دولية
2026-08-26
مقتل 95 شخصا على الأقل في النيبال قرب الحدود مع التيبت جراء الفيضانات
0
أخبار دولية
2026-09-03
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات النيبال إلى 1259 قتيلا و5083 مفقودا
أخبار دولية
2026-09-03
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات النيبال إلى 1259 قتيلا و5083 مفقودا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:53
أوكرانيا تفيد بمقتل قبطان سفينة ترفع العلم التنزاني في البحر الأسود بضربة روسية
أخبار دولية
04:53
أوكرانيا تفيد بمقتل قبطان سفينة ترفع العلم التنزاني في البحر الأسود بضربة روسية
0
أخبار دولية
04:50
أحكام بالإعدام والسجن لمدانين بالتورط في أحداث الساحل السوري العام الماضي
أخبار دولية
04:50
أحكام بالإعدام والسجن لمدانين بالتورط في أحداث الساحل السوري العام الماضي
0
أخبار دولية
04:47
الحوثيون يتحدثون عن مقتل شخص واستهداف أبراج اتصالات في غارات سعودية
أخبار دولية
04:47
الحوثيون يتحدثون عن مقتل شخص واستهداف أبراج اتصالات في غارات سعودية
0
أخبار دولية
04:11
بعد تهديد ترامب... الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الشراكة مع كندا "غير موجهة ضد أحد"
أخبار دولية
04:11
بعد تهديد ترامب... الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الشراكة مع كندا "غير موجهة ضد أحد"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-13
الجيش الأميركي: أكملنا ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية
أخبار دولية
2026-07-13
الجيش الأميركي: أكملنا ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية
0
أخبار لبنان
2026-05-15
اتصال أوّل بين الوفد المفاوض في واشنطن ورئيس الجمهورية... وهذا ما في التفاصيل
أخبار لبنان
2026-05-15
اتصال أوّل بين الوفد المفاوض في واشنطن ورئيس الجمهورية... وهذا ما في التفاصيل
0
اقتصاد
2026-03-19
"الإسكوا" في دراسة: الخسائر في حال تواصل النزاع شهرًا قد تصل إلى حوالى 150 مليار دولار
اقتصاد
2026-03-19
"الإسكوا" في دراسة: الخسائر في حال تواصل النزاع شهرًا قد تصل إلى حوالى 150 مليار دولار
0
آخر الأخبار
2026-02-11
لجنة نوبل النرويجية تدعو إيران إلى إنهاء الانتهاكات الوحشية والإفراج الفوري عن نرجس محمدي
آخر الأخبار
2026-02-11
لجنة نوبل النرويجية تدعو إيران إلى إنهاء الانتهاكات الوحشية والإفراج الفوري عن نرجس محمدي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أصالة تعود إلى الشام... عودة وطن وذكريات بعد 16 عامًا من الغياب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أصالة تعود إلى الشام... عودة وطن وذكريات بعد 16 عامًا من الغياب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لبنان يعيد إلى مصر جزءًا من تاريخها
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لبنان يعيد إلى مصر جزءًا من تاريخها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
٢٥٪ من أطفال لبنان يتعرضون للتحرش الكترونياً .. و"أبعاد" تشرك الأطفال في المواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
٢٥٪ من أطفال لبنان يتعرضون للتحرش الكترونياً .. و"أبعاد" تشرك الأطفال في المواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
يومان من المناقشة… واللبناني ينتظر النتيجة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
يومان من المناقشة… واللبناني ينتظر النتيجة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سجالات نيابية حادّة في اليوم الثاني لمناقشة الحكومة...
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سجالات نيابية حادّة في اليوم الثاني لمناقشة الحكومة...
0
أخبار لبنان
13:20
كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...
أخبار لبنان
13:20
كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
واشنطن تترقب قرار الفائدة.. تحركات أميركية وإقليمية ولبنان يسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:14
واشنطن تترقب قرار الفائدة.. تحركات أميركية وإقليمية ولبنان يسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل
0
عالم الطبخ
13:13
سمك السلمون مع الكلامار وصلصة الترياكي: وصفة بحرية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
13:13
سمك السلمون مع الكلامار وصلصة الترياكي: وصفة بحرية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
07:07
بعد أيام على ولادة طفلها... يومي تشارك متابعيها صورًا مؤثرة مع ابنها GEE وتفاصيل استقبال المولود (صور)
موضة وجمال
07:07
بعد أيام على ولادة طفلها... يومي تشارك متابعيها صورًا مؤثرة مع ابنها GEE وتفاصيل استقبال المولود (صور)
2
أخبار لبنان
07:54
رئيس الجمهورية السابق ميشال عون يتقدم بشكوى جزائية بجرائم "اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرّية التحقيق" في قضية انفجار المرفأ
أخبار لبنان
07:54
رئيس الجمهورية السابق ميشال عون يتقدم بشكوى جزائية بجرائم "اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرّية التحقيق" في قضية انفجار المرفأ
3
خبر عاجل
02:03
"بعد تضاعف سعر المازوت"... ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة
خبر عاجل
02:03
"بعد تضاعف سعر المازوت"... ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة
4
أخبار لبنان
13:20
كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...
أخبار لبنان
13:20
كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...
5
اسرار
23:40
أسرار الصحف 17-9-2026
اسرار
23:40
أسرار الصحف 17-9-2026
6
أخبار لبنان
08:13
سلام دان استهداف مكة المكرمة بمسيرة حوثية: هذه التصرفات تسهم في زعزعة أمن المنطقة
أخبار لبنان
08:13
سلام دان استهداف مكة المكرمة بمسيرة حوثية: هذه التصرفات تسهم في زعزعة أمن المنطقة
7
خبر عاجل
13:20
حركة أمل تمنح الحكومة الثقة والنائب قبلان قبلان يصوّت لها قائلاً: "مع الأسف ثقة" فيما انسحب نواب حزب الله من الجلسة من دون التصويت
خبر عاجل
13:20
حركة أمل تمنح الحكومة الثقة والنائب قبلان قبلان يصوّت لها قائلاً: "مع الأسف ثقة" فيما انسحب نواب حزب الله من الجلسة من دون التصويت
8
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More