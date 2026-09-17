رئيسة حكومة ولاية ألمانية تأمل في وقف صعود اليمين المتطرف



يتطلع حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للهجرة إلى تحقيق انتصار انتخابي جديد الأحد في ولاية ساحلية بشمال شرق البلاد، حيث تخوض رئيسة الحكومة المحلية والتي تحظى بشعبية، حملتها الانتخابية متعهدة بكبح المد المتصاعد لليمين المتطرف.



تخوض مانويلا شفيزيغ، المنتمية للحزب الاشتراكي الديموقراطي من يسار الوسط، والتي تعافت من السرطان وتتمتع بنسبة تأييد شخصية مرتفعة وبمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، معركة تحظى باهتمام كبير، لا سيما في مكتب المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.



وتضعها المنافسة الانتخابية في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن أمام خصمها ليف-إريك هولم، وهو مذيع سابق انضم إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" المؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب والمرتبط بعلاقة وثيقة مع موسكو.



وبعد أسبوعين من تحقيق "البديل" فوزا كاسحا في ولاية ساكسونيا-أنهالت، يُنظر إلى المنافسة في ولاية أخرى من ولايات ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة على أنها اختبار بين حزب مناهض للمؤسسة السياسية يواصل صعوده، والأحزاب التقليدية التي تواجه ضغوطا كبيرة.



ولا يُعرف هولم (56 عاما) بالنزعة الراديكالية أو الكاريزما التي يتمتع بها بعض المسؤولين الآخرين في حزب "البديل من أجل ألمانيا"، لكنه رغم ذلك قد يستفيد من الزخم الذي يكتسبه الحزب اليميني المتطرف.



وتأمل شفيزيغ في مواصلة الحكم عبر ائتلاف يساري يضم عدة أحزاب. وقالت لوكالة فرانس برس خلال جولة انتخابية في ميناء روستوك الواقع على بحر البلطيق "المنافسة هنا واضحة جدا".



وأضافت "إما أن يصبح البديل من أجل ألمانيا القوة الأكبر أو يظل الحزب الاشتراكي الديموقراطي القوة الأكبر".