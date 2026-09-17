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روسيا ستفتح مراكز اقتراع على حدودها مع بولندا ودول البلطيق
أخبار دولية
2026-09-17 | 09:14
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روسيا ستفتح مراكز اقتراع على حدودها مع بولندا ودول البلطيق
أعلنت روسيا أنها ستفتح مراكز اقتراع داخل حدودها قرب بولندا ودول البلطيق الثلاث كي تسمح لمواطنيها المقيمين في تلك الدول بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وذلك في ظل جمود العلاقات بين موسكو وجيرانها بالاتحاد الأوروبي بعد حرب أوكرانيا.
وتبدأ موسكو الجمعة انتخابات برلمانية تستمر ثلاثة أيام في 11 منطقة زمنية، في وقت لا يواجه حزب الرئيس فلاديمير بوتين معارضة حقيقية، ما يجعل فوزه مضمونا.
وباتت العلاقات الهشّة تاريخيا بين روسيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا مجمدة فعليا، إذ لا تزال السفارات الروسية مفتوحة في عواصم تلك الدول، لكن العديد من دبلوماسييها طردوا، وأُغلقت معظم القنصليات الروسية بالمدن الأخرى.
وقالت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا إن موسكو ستفتح "عشر نقاط اقتراع قرب المعابر الحدودية" لتمكين الروس المقيمين في تلك الدول من الإدلاء بأصواتهم.
وأوضحت أن أربعا من هذه النقاط ستكون في جيب كالينينغراد، الذي يحدّ بولندا وليتوانيا.
وستُفتَح خمس نقاط أخرى في منطقة بيسكوف المتاخمة للحدود مع لاتفيا وإستونيا، ونقطة إضافية في منطقة لينينغراد على الحدود مع إستونيا.
وتضمّ دول البلطيق أقلية روسية كبيرة العدد.
واضافة الى بولندا، استقبلت الدول الثلاث بعض الروس الذين غادروا بلادهم احتجاجا على الحرب في أوكرانيا.
وقالت موسكو إن البعثات الدبلوماسية الروسية ستفتح مراكز اقتراع في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.
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