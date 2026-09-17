مقتل ثلاثة أطفال في قصف للقوات الحكومية اليمنية على تعز

قُتل ثلاثة أطفال في قصف نسبه الحوثيون المدعومون من إيران إلى القوات الحكومية اليمنية المدعومة سعوديا على محافظة تعز في غرب اليمن، وفق ما افادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.وأفادت القناة بـ"استشهاد 3 أطفال وإصابة عدد من المواطنين في قصف لمرتزقة العدو السعودي استهدف قرية الطريرة بمديرية الوازعية" في محافظة تعز.