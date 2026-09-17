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عقوبات أميركية على منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة

أخبار دولية
2026-09-17 | 14:32
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عقوبات أميركية على منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة
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عقوبات أميركية على منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على منصة إيرانية للعملات المشفرة يسيطر عليها الممول الخاضع للعقوبات باباك زنجاني، متهمة إياها بمعالجة المدفوعات التي تم تلقيها مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز.
     
 

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