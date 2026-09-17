هيئة بحرية: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 75 ميلا بحريا شرقي عدن باليمن

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس أن ناقلة متجهة غربا أبلغت عن مطاردة زورق صغير لها ومحاولة اعتراضها، على بعد 75 ميلا بحريا شرقي عدن باليمن.



وأضافت الوكالة أن السلطات تُجري تحقيقا في الواقعة.