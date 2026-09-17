63 قتيلا في اشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية في اليمن

أسفرت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن عن مقتل 63 شخصا على الأقلّ في خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بحسب ما أفادت مصادر من الطرفين وكالة فرانس برس.



وقال مسؤول عسكري حكومي إن "23 قتيلا من القوات الحكومية سقطوا في هجمات للحوثيين بالصواريخ والمسيرات وخلال المواجهات في محافظتي تعز ولحج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، فيما أفادت مصادر من الحوثيين عن "مقتل 40 مسلحا في غارات سعودية على تعز ومواجهات في المحافظة مع القوات الحكومية".