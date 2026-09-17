سبعة جرحى في حادثة بمعسكر تدريب في السويد

أعلنت القوات المسلّحة السويدية إصابة سبعة أشخاص بجروح في حادثة في ميدان رماية عسكري في وسط البلاد، في حين أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار في المنطقة.



وقال المتحدث باسم القوات المسلّحة ميكايل آغرن لوكالة فرانس برس "وقعت حادثة بعيد الساعة الرابعة عصرا (14,00 ت غ) في ميدان كراك للرماية".



وأشار إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح وإلى أن الشرطة تتعامل مع الأمر على أنه حادث عمل.