الولايات المتحدة توافق على بيع السعودية مقاتلات إف-35 بقيمة 24,3 مليار دولار

وافقت الولايات المتحدة على بيع المملكة العربية السعودية 48 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 وتجهيزات مرتبطة بها، بقيمة 24,3 مليار دولار، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.وقالت الوزارة في بيان إن "البيع المقترح سيعزز قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية، من خلال تعزيز دفاعها عن أراضيها، وتحسين التوافقية (التجهيزية) مع القوات الأميركية".