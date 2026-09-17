أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
واشنطن تمنح مسؤولين إيرانيين تأشيرات لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2026-09-17 | 14:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
واشنطن تمنح مسؤولين إيرانيين تأشيرات لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة
ستمنح الولايات المتحدة تأشيرات لوفد إيراني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية، رغم تواصل الحرب التي دخلت شهرها السابع.
وقال المتحدث "تماشيا مع التزاماتنا بصفتنا الدولة المضيفة، سيتمكن الوفد الرئيسي للنظام الإيراني من حضور... الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأكد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس أن الوفد يشمل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.
أخبار دولية
مسؤولين
إيرانيين
تأشيرات
لحضور
الجمعية
العامة
للأمم
المتحدة
التالي
26 قتيلا في أعمال عنف عرقية في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان
الولايات المتحدة توافق على بيع السعودية مقاتلات إف-35 بقيمة 24,3 مليار دولار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:15
واشنطن ترفض منح محمود عباس تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
00:15
واشنطن ترفض منح محمود عباس تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
آخر الأخبار
14:42
متحدث باسم الخارجية الأميركية: الوفد الأساسي من النظام الإيراني سيتمكن من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيعة المستوى
آخر الأخبار
14:42
متحدث باسم الخارجية الأميركية: الوفد الأساسي من النظام الإيراني سيتمكن من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيعة المستوى
0
أخبار دولية
2026-07-20
ترامب: نتنياهو لن يكون عرضة للتوقيف خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
أخبار دولية
2026-07-20
ترامب: نتنياهو لن يكون عرضة للتوقيف خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
0
أخبار دولية
2026-07-18
ممداني يقول إنه يدرس توقيف نتانياهو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2026-07-18
ممداني يقول إنه يدرس توقيف نتانياهو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:45
الاتحاد الأوروبي يصرف 3.3 مليار يورو لأوكرانيا لشراء أسلحة
أخبار دولية
16:45
الاتحاد الأوروبي يصرف 3.3 مليار يورو لأوكرانيا لشراء أسلحة
0
أخبار دولية
16:22
بولندا: روسيا تخطط لشن هجمات "هجينة" بصواريخ ومسيرات على حلفاء كييف
أخبار دولية
16:22
بولندا: روسيا تخطط لشن هجمات "هجينة" بصواريخ ومسيرات على حلفاء كييف
0
أخبار دولية
15:43
هيئة بحرية بريطانية تفيد بحادث أمني في مضيق هرمز قبالة عمان
أخبار دولية
15:43
هيئة بحرية بريطانية تفيد بحادث أمني في مضيق هرمز قبالة عمان
0
أخبار دولية
15:39
26 قتيلا في أعمال عنف عرقية في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان
أخبار دولية
15:39
26 قتيلا في أعمال عنف عرقية في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-10
رويترز عن الشرطة الأوكرانية: مقتل 5 أشخاص في هجمات روسية بطائرات مسيرة على منطقة سومي شمال شرقي البلاد
آخر الأخبار
2026-09-10
رويترز عن الشرطة الأوكرانية: مقتل 5 أشخاص في هجمات روسية بطائرات مسيرة على منطقة سومي شمال شرقي البلاد
0
أخبار لبنان
2026-04-07
بعد الإعتداء على عناصر الشرطة... بلدية جل الديب بقنايا توضح حقيقة ما جرى
أخبار لبنان
2026-04-07
بعد الإعتداء على عناصر الشرطة... بلدية جل الديب بقنايا توضح حقيقة ما جرى
0
آخر الأخبار
2026-01-13
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
آخر الأخبار
2026-01-13
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
0
أخبار دولية
2026-08-11
مؤسسة النفط الليبية: طائرة مسيرة استهدفت خزان وقود بمصفاة الزاوية
أخبار دولية
2026-08-11
مؤسسة النفط الليبية: طائرة مسيرة استهدفت خزان وقود بمصفاة الزاوية
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
14:24
منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
حال الطقس
14:24
منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
0
عالم الطبخ
14:14
للاستفادة من موسم التين... إليكم وصفة الدجاج مع البصل والتين (فيديو)
عالم الطبخ
14:14
للاستفادة من موسم التين... إليكم وصفة الدجاج مع البصل والتين (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
شركة Cnergies توسّع تمويل مشاريع الطاقة المتجددة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
شركة Cnergies توسّع تمويل مشاريع الطاقة المتجددة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
"da Vinci Xi" في بيروت: تكنولوجيا عالمية بأياد لبنانية في الـ LAU
تقارير نشرة الاخبار
13:55
"da Vinci Xi" في بيروت: تكنولوجيا عالمية بأياد لبنانية في الـ LAU
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
Congress Arena: عنوان جديد يعيد رسم خريطة الترفيه في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:51
Congress Arena: عنوان جديد يعيد رسم خريطة الترفيه في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد غياب 15 عاما... أصالة تعود إلى دمشق بحفل "عودة الأصالة"
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد غياب 15 عاما... أصالة تعود إلى دمشق بحفل "عودة الأصالة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الثقة أحرجت نواب حزب الله فأخرجتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الثقة أحرجت نواب حزب الله فأخرجتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
تفجيرات البيجر بعد عامين… جريمةٌ لم تنتهِ بانتهاء الانفجار
تقارير نشرة الاخبار
13:26
تفجيرات البيجر بعد عامين… جريمةٌ لم تنتهِ بانتهاء الانفجار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ايجابية في اجتماع باريس التمهيدي لدعم الجيش والعين على التنفيذ
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ايجابية في اجتماع باريس التمهيدي لدعم الجيش والعين على التنفيذ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:51
مداهمة في كفردبيان... وتوقيف 3 أشخاص وضبط مخدرات وأسلحة حربيّة
خبر عاجل
05:51
مداهمة في كفردبيان... وتوقيف 3 أشخاص وضبط مخدرات وأسلحة حربيّة
2
خبر عاجل
02:03
"بعد تضاعف سعر المازوت"... ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة
خبر عاجل
02:03
"بعد تضاعف سعر المازوت"... ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة
3
أخبار لبنان
08:32
اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة عون وماكرون وعبدالله الثاني
أخبار لبنان
08:32
اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة عون وماكرون وعبدالله الثاني
4
حال الطقس
14:24
منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
حال الطقس
14:24
منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
5
اسرار
23:40
أسرار الصحف 17-9-2026
اسرار
23:40
أسرار الصحف 17-9-2026
6
أمن وقضاء
08:58
توقيف مطلوب بـ4 مذكرات عدلية في دوحة عرمون
أمن وقضاء
08:58
توقيف مطلوب بـ4 مذكرات عدلية في دوحة عرمون
7
أمن وقضاء
03:06
تدابير سير اليوم على أوتوستراد طبرجا بسبب أعمال صيانة
أمن وقضاء
03:06
تدابير سير اليوم على أوتوستراد طبرجا بسبب أعمال صيانة
8
أخبار لبنان
10:43
ماكرون يؤكد دعم فرنسا للقوات المسلحة اللبنانية: بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها هدف أساسي
أخبار لبنان
10:43
ماكرون يؤكد دعم فرنسا للقوات المسلحة اللبنانية: بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها هدف أساسي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More