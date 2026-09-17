26 قتيلا في أعمال عنف عرقية في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

قُتل 26 شخصا وجُرح 82 آخرون في أعمال عنف عرقية وقعت في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وفق ما أفادت قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة في المنطقة.



وقالت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي إن أعمال العنف التي وقعت الثلاثاء في سوق، تأتي عقب مقتل رجل من قبيلة دينكا نقوك ورجل من قبيلة المسيرية في الشهر الحالي في واقعتين منفصلتين "ما أدى إلى تصاعد التوتر بين المجموعتين".