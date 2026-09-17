هيئة بحرية بريطانية تفيد بحادث أمني في مضيق هرمز قبالة عمان

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة أمنية في مضيق هرمز، على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب بسلطنة عمان.



وأكدت الهيئة سلامة الطاقم وعدم وجود أي آثار بيئية مؤكدة حتى وقت تلقي البلاغ.