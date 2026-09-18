الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".



وجاء في بيان لقائد البحرية التابعة للحرس الثوري الادميرال علي عظمائي في وقت مبكر من صباح الجمعة: "حاولت ناقلة النفط "ترند"، المخالفة التي ترفع علم توغو، عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني بتحريض وتضليل من الجيش الأميركي، لكنها اُصيبت وأُجبرت على التوقف بعد اندلاع حريق فيها".