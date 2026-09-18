فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الروسية

فُتحت مراكز الاقتراع باكرا الجمعة في أقصى الشرق الروسي، في بداية عملية انتخابية تستمر ثلاثة أيام يُعتبر الفوز فيها مضمونا لحزب روسيا الموحّدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين.



وستكون هذه أول انتخابات برلمانية في روسيا منذ أن بدأت موسكو غزو الأراضي الأوكرانية في شباط 2022، في نزاع أوقع مذّاك مئات آلاف القتلى.



واقتصر التسجيل للمشاركة في الانتخابات على الأحزاب الداعمة لبوتين والحملة العسكرية ضد أوكرانيا.



وسيجرى التصويت أيضا في الأراضي الأوكرانية المحتلة.



وقلّة قليلة في روسيا قد تشكّ في أن "روسيا الموحدة" سيحقق فوزا ساحقا في الاستحقاق الذي يشكّل مناسبة لكي يقيس الكرملين حجم التأييد الشعبي للحرب في أوكرانيا.



وتؤثر تداعيات الحرب هذا العام أكثر من أي وقت مضى على المعيشة في البلاد.



وستستمر عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الدوما الـ450، حتى الساعة 18,00 ت غ الأحد.



وشبه جزيرة كامتشاتكا وتشوكوتكا، المطلّتان على المحيط الهادئ، هما أول منطقتين تبدأ فيهما عملية التصويت من بين المناطق الزمنية الـ11 في روسيا.



ويحكم بوتين روسيا منذ ليلة رأس السنة عام 1999، بينما يهيمن حزب "روسيا الموحدة" على الحياة السياسية الروسية منذ أوائل العقد الأول من الألفية الثالثة.



وتحظر موسكو أي انتقاد لحملتها في أوكرانيا، وتُجرى الانتخابات الروسية تحت رقابة مشدّدة للكرملين، ما يجعل من غير المرجّح أن تحمل مفاجآت تُذكر.



وبمواجهة "روسيا الموحدة"، لم يسمح بالمشاركة في الانتخابات سوى لتشكيلات تدعم ولو بدرجات متفاوتة بوتين والحرب في أوكرانيا، وهي "الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية"، و"حزب روسيا الليبرالي الديموقراطي" القومي، و"روسيا العادلة" المحافظ، وحزب "أناس جدد" الليبرالي.



أما حزب "يابلَكا"، الوحيد المناهض علنا للحرب، فسمح له في بادئ الأمر بالمشاركة، قبل أن يقصيه القضاء الشهر الماضي وسط تشديد القمع ضد كل أشكال المعارضة.



وتكاد العاصمة تخلو من الملصقات الانتخابية، وتقتصر المؤشرات إلى تنظيم الانتخابات على ملصقات وزعتها السلطات، تحض المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، وهي تحمل شعار "صوتك هو قوة روسيا".