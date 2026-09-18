أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تشارلز الثالث يحذر عمالقة التكنولوجيا من "المخاطر الوجودية" للذكاء الاصطناعي: قرارات هذه المرحلة ستشكّل العالم الذي سترثه الأجيال المقبلة

أخبار دولية
2026-09-18 | 00:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تشارلز الثالث يحذر عمالقة التكنولوجيا من &quot;المخاطر الوجودية&quot; للذكاء الاصطناعي: قرارات هذه المرحلة ستشكّل العالم الذي سترثه الأجيال المقبلة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
تشارلز الثالث يحذر عمالقة التكنولوجيا من "المخاطر الوجودية" للذكاء الاصطناعي: قرارات هذه المرحلة ستشكّل العالم الذي سترثه الأجيال المقبلة

حذّر العاهل البريطاني تشارلز الثالث من "المخاطر الوجودية" المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خلال قمّة في اسكتلندا جمعت شخصيات بارزة في القطاع، فيما يثير تطوّر هذه التكنولوجيا مخاوف العالم.
     
وقال تشارلز في كلمته الافتتاحية: "من الضروري أن ننظر وفق الأصول في المخاطر الوجودية المتمثّلة في وقوع هذه التكنولوجيات بين الأيادي الخاطئة". وأضاف: "إن الذين يقدّرون إنسانيتنا في عالمنا ومكوّنها الأخلاقي الحيوي، يبحثون بقلق عن تطمينات منكم إلى أننا لن نفقد السيطرة على مصيرنا".
     
وأشار إلى أن "القرارات التي تُتخذ في هذه المرحلة ستشكّل العالم الذي سترثه الأجيال المقبلة. وبالتالي، فإن المهمة الملقاة على عاتقكم لا تقتصر على دفع التكنولوجيا قدما، بل تقتضي أيضا ضمان بقائها في خدمة الإنسانية والمجتمع والعالم".
     
وكان من بين الحاضرين، رئيس "غوغل ديبمايند" ديميس هاسابيس، ورئيس عملاق أشباه الموصلات الأميركي "إنفيديا" جنسن هوانغ، بالإضافة إلى المديرة المالية لشركة "أوبن إيه آي" سارة فراير وممثلين لـ"أنثروبيك" و"مايكروسوفت" و"أمازون".
     
وشارك أيضا في القمّة ممثّل الفاتيكان المعني بشؤون الذكاء الاصطناعي باولو بينانتي بثوبه الكهنوتي وسط بزّات الحضور الرسمية.
     
وأقيمت القمّة التي لم تعلن مسبقا في قصر دمفريز الذي يعود إلى القرن الثامن عشر ويزخر باللوحات والسجادات القديمة ويضمّ مقرّ "مؤسسة الملك" في الريف الاسكتلندي.
          
تهدف القمّة إلى النظر في سبيل لوضع مبادئ مشتركة ترشد تطوير الذكاء الاصطناعي واستخداماته. وتولّت مؤسسة "ديتشلي" الخيرية البريطانية تيسير النقاشات.
     
وصرح مديرها جيمس أرويو في بيان عقب يوم من المناقشات التي لم تسفر عن اتفاق رسمي والتي وصفها قصر باكنغهام بأنها بداية مسار "نأمل بأن نتمكن من البناء على النقاشات المفيدة للغاية التي أجريناها اليوم".
     
وطلب تشارلز الثالث الذي لم يشارك في النقاشات، من المشاركين "وضع الأمن في الصدارة" وبناء تعاون دولي حتى "لا تُترك أي دولة خلف الركب، ومن أجل حماية مستقبل البشرية".
     
وتصاعد الجدل حول مخاطر الذكاء الاصطناعي منذ بداية الصيف، وزاد المخاوف وقوع العديد من الحوادث، فضلا عن تحذيرات أطلقها كبار المتخصصين في القطاع.
     
وكشفت تقارير أن نماذج للذكاء الاصطناعي من "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" تسرّبت من بيئاتها ووصلت إلى الإنترنت حيث تفاعلت مع مواقع ومنصات، ما أثار مخاوف من أن يفقد مصمّمو نماذج الذكاء الاصطناعي السيطرة على ابتكاراتهم.
     
وقال ديميس هاسابيس مدير "غوغل ديبمايند" في افتتاح القمّة إن "احتمال أن يحدث أمر خطير عرضا إذا ما ارتكبنا خطأ ليس مستبعدا بالطبع"، مشيرا إلى "حوادث سيبرانية في الآونة الأخيرة خرجت فيها برامج ذكاء اصطناعي عن السيطرة"، فضلا عن مخاطر أخرى "أكثر جسامة" في المستقبل "بيولوجية ونووية خصوصا".
     
أما مؤسس "إنفيديا" جنسن هوانغ، فشدّد من جانبه على المنافع التي يقدّمها الذكاء الاصطناعي في مجال الأبحاث والطب، بالإضافة إلى استحداث فرص عمل "في قطاعات جديدة بالكامل"، مع الدعوة إلى التحلّي بـ"تفاؤل فيه مسؤولية".
     
والسبت، دعا الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" داريو أمودي شركات القطاع إلى إبطاء وتيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل فهم المخاطر المرتبطة بها على نحو أفضل، في موقف حظي بدعم الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان، وإيلون ماسك.
     
أمّا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجدّد دعواته في الأيام الأخيرة إلى عدم لجم تطوّر هذه التكنولوجيا، معتبرا أن إبطاء الوتيرة سيعود بالنفع على الصين.

أخبار دولية

تشارلز الثالث

التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي

LBCI التالي
تحطم طائرة "إف-16" تابعة للجيش الأميركي في ميشيغن ونجاة طيارها بعد القفز منها
فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الروسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-07

مفوض بالأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي ربما يشكل "خطرا وجوديا على البشرية"

LBCI
أخبار دولية
2026-09-14

الأمم المتحدة تدعو إلى "تحرك طارئ" بمواجهة "المخاطر غير المسبوقة" للذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار دولية
2026-09-15

"أوبن إيه آي" تعلن العمل مع "أنثروبيك" و"غوغل" على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-07

اجتماع تشاوري لوزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا حول مشروع الجمهورية القائمة على الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية الرقمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:18

بيانات أولية: 4 سفن عبرت مضيق هرمز أمس

LBCI
أخبار دولية
00:32

الولايات المتحدة تصدر حكما بالسجن 60 عاما على مدير سجن سابق في دمشق بتهمة التعذيب

LBCI
أخبار دولية
00:26

الرئيس الكوري الجنوبي: لن ننشر جيشنا للقتال في مضيق هرمز... "لن يكون هناك أي تدخل في الحرب"

LBCI
أخبار دولية
00:21

الرئيس الكوري الجنوبي: من الواضح أن ترامب يريد الحوار مع بيونغ يانغ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-11

رئيس بعثة اليونيفيل: القرار 1701 يظلّ بوصلتنا يوجه أعمالنا وقراراتنا والتزامنا بالسلام يوميًا

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-28

وزارة الصحة: 7 شهداء و8 مصابين في غارة إسرائيلية على دير الزهراني جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
2026-08-16

حماس تقول إنها دعت "مجلس السلام" إلى "إلزام" إسرائيل بالقبول بخطة غزة

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-17

متري: لبنان طلب انعقاد جلسة خاصة خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الانسان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
14:24

منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة

LBCI
عالم الطبخ
14:14

للاستفادة من موسم التين... إليكم وصفة الدجاج مع البصل والتين (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

شركة Cnergies توسّع تمويل مشاريع الطاقة المتجددة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

"da Vinci Xi" في بيروت: تكنولوجيا عالمية بأياد لبنانية في الـ LAU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

Congress Arena: عنوان جديد يعيد رسم خريطة الترفيه في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعد غياب 15 عاما... أصالة تعود إلى دمشق بحفل "عودة الأصالة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الثقة أحرجت نواب حزب الله فأخرجتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

تفجيرات البيجر بعد عامين… جريمةٌ لم تنتهِ بانتهاء الانفجار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ايجابية في اجتماع باريس التمهيدي لدعم الجيش والعين على التنفيذ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:51

مداهمة في كفردبيان... وتوقيف 3 أشخاص وضبط مخدرات وأسلحة حربيّة

LBCI
حال الطقس
14:24

منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة

LBCI
اقتصاد
02:19

جدول جديد لأسعار المحروقات... البنزين يرتفع 92 ألف ليرة

LBCI
أخبار لبنان
08:32

اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة عون وماكرون وعبدالله الثاني

LBCI
أمن وقضاء
08:58

توقيف مطلوب بـ4 مذكرات عدلية في دوحة عرمون

LBCI
حال الطقس
02:06

الطقس ممطر مع برق ورعد...

LBCI
أخبار لبنان
10:43

ماكرون يؤكد دعم فرنسا للقوات المسلحة اللبنانية: بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها هدف أساسي

LBCI
أمن وقضاء
03:06

تدابير سير اليوم على أوتوستراد طبرجا بسبب أعمال صيانة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More