تشارلز الثالث يحذر عمالقة التكنولوجيا من "المخاطر الوجودية" للذكاء الاصطناعي: قرارات هذه المرحلة ستشكّل العالم الذي سترثه الأجيال المقبلة

حذّر العاهل البريطاني تشارلز الثالث من "المخاطر الوجودية" المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خلال قمّة في اسكتلندا جمعت شخصيات بارزة في القطاع، فيما يثير تطوّر هذه التكنولوجيا مخاوف العالم.



وقال تشارلز في كلمته الافتتاحية: "من الضروري أن ننظر وفق الأصول في المخاطر الوجودية المتمثّلة في وقوع هذه التكنولوجيات بين الأيادي الخاطئة". وأضاف: "إن الذين يقدّرون إنسانيتنا في عالمنا ومكوّنها الأخلاقي الحيوي، يبحثون بقلق عن تطمينات منكم إلى أننا لن نفقد السيطرة على مصيرنا".



وأشار إلى أن "القرارات التي تُتخذ في هذه المرحلة ستشكّل العالم الذي سترثه الأجيال المقبلة. وبالتالي، فإن المهمة الملقاة على عاتقكم لا تقتصر على دفع التكنولوجيا قدما، بل تقتضي أيضا ضمان بقائها في خدمة الإنسانية والمجتمع والعالم".



وكان من بين الحاضرين، رئيس "غوغل ديبمايند" ديميس هاسابيس، ورئيس عملاق أشباه الموصلات الأميركي "إنفيديا" جنسن هوانغ، بالإضافة إلى المديرة المالية لشركة "أوبن إيه آي" سارة فراير وممثلين لـ"أنثروبيك" و"مايكروسوفت" و"أمازون".



وشارك أيضا في القمّة ممثّل الفاتيكان المعني بشؤون الذكاء الاصطناعي باولو بينانتي بثوبه الكهنوتي وسط بزّات الحضور الرسمية.



وأقيمت القمّة التي لم تعلن مسبقا في قصر دمفريز الذي يعود إلى القرن الثامن عشر ويزخر باللوحات والسجادات القديمة ويضمّ مقرّ "مؤسسة الملك" في الريف الاسكتلندي.



تهدف القمّة إلى النظر في سبيل لوضع مبادئ مشتركة ترشد تطوير الذكاء الاصطناعي واستخداماته. وتولّت مؤسسة "ديتشلي" الخيرية البريطانية تيسير النقاشات.



وصرح مديرها جيمس أرويو في بيان عقب يوم من المناقشات التي لم تسفر عن اتفاق رسمي والتي وصفها قصر باكنغهام بأنها بداية مسار "نأمل بأن نتمكن من البناء على النقاشات المفيدة للغاية التي أجريناها اليوم".



وطلب تشارلز الثالث الذي لم يشارك في النقاشات، من المشاركين "وضع الأمن في الصدارة" وبناء تعاون دولي حتى "لا تُترك أي دولة خلف الركب، ومن أجل حماية مستقبل البشرية".



وتصاعد الجدل حول مخاطر الذكاء الاصطناعي منذ بداية الصيف، وزاد المخاوف وقوع العديد من الحوادث، فضلا عن تحذيرات أطلقها كبار المتخصصين في القطاع.



وكشفت تقارير أن نماذج للذكاء الاصطناعي من "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" تسرّبت من بيئاتها ووصلت إلى الإنترنت حيث تفاعلت مع مواقع ومنصات، ما أثار مخاوف من أن يفقد مصمّمو نماذج الذكاء الاصطناعي السيطرة على ابتكاراتهم.



وقال ديميس هاسابيس مدير "غوغل ديبمايند" في افتتاح القمّة إن "احتمال أن يحدث أمر خطير عرضا إذا ما ارتكبنا خطأ ليس مستبعدا بالطبع"، مشيرا إلى "حوادث سيبرانية في الآونة الأخيرة خرجت فيها برامج ذكاء اصطناعي عن السيطرة"، فضلا عن مخاطر أخرى "أكثر جسامة" في المستقبل "بيولوجية ونووية خصوصا".



أما مؤسس "إنفيديا" جنسن هوانغ، فشدّد من جانبه على المنافع التي يقدّمها الذكاء الاصطناعي في مجال الأبحاث والطب، بالإضافة إلى استحداث فرص عمل "في قطاعات جديدة بالكامل"، مع الدعوة إلى التحلّي بـ"تفاؤل فيه مسؤولية".



والسبت، دعا الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" داريو أمودي شركات القطاع إلى إبطاء وتيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل فهم المخاطر المرتبطة بها على نحو أفضل، في موقف حظي بدعم الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان، وإيلون ماسك.



أمّا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجدّد دعواته في الأيام الأخيرة إلى عدم لجم تطوّر هذه التكنولوجيا، معتبرا أن إبطاء الوتيرة سيعود بالنفع على الصين.