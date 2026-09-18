تحطم طائرة "إف-16" تابعة للجيش الأميركي في ميشيغن ونجاة طيارها بعد القفز منها

تحطّمت طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" تابعة للجيش الأميركي في ولاية ميشيغن في شمال الولايات المتحدة، فيما تمكّن الطيار من القفز منها، وفق ما أعلن الجيش الخميس مؤكدا معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية.



وكتب الحرس الوطني الجوي في ولاية تكساس على فيسبوك أن "طائرة من طراز إف-16" تابعة له "تحطمت أثناء مهمة تدريبية روتينية" قرب ترافيرس سيتي.



وأعلنت هذه الوحدة أن الطيار تمكن من القفز من الطائرة بأمان وأن الحادثة قيد التحقيق، من دون تقديم تفاصيل إضافية.



من جهتها، أفادت السلطات المحلية على فيسبوك بأن قرارا بإخلاء منطقة تمتد على نحو 1,6 كيلومتر حول موقع التحطم "حيز التنفيذ"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.





