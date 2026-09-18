مع بدء الانتخابات التشريعية... روسيا تعلن التعرض لهجوم أوكراني بمئات المسيرات

تعرضت روسيا لهجوم أوكراني بـ350 مسيرة كانت متجهة إلى موسكو ليل الخميس الجمعة، على ما أفاد رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين، مع بدء عمليات التصويت في انتخابات تشريعية هي الأولى في روسيا منذ بدء الحرب.



وأعلن سوبيانين في منشور عبر تلغرام، أن "أكثر من 350 طائرة مسيرة اتجهت نحو منطقة موسكو بين الساعة 20,00 (17,00 ت غ) من يوم 17 أيلول والساعة 7,00 من يوم 18 أيلول".



وأضاف: "أُسقط معظمها في المنطقة المحيطة بموسكو، بما في ذلك 64 مسيرة كانت قد اقتربت من العاصمة".