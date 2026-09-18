أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مع بدء الانتخابات التشريعية... روسيا تعلن التعرض لهجوم أوكراني بمئات المسيرات

أخبار دولية
2026-09-18 | 03:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مع بدء الانتخابات التشريعية... روسيا تعلن التعرض لهجوم أوكراني بمئات المسيرات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مع بدء الانتخابات التشريعية... روسيا تعلن التعرض لهجوم أوكراني بمئات المسيرات

تعرضت روسيا لهجوم أوكراني بـ350 مسيرة كانت متجهة إلى موسكو ليل الخميس الجمعة، على ما أفاد رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين، مع بدء عمليات التصويت في انتخابات تشريعية هي الأولى في روسيا منذ بدء الحرب.
         
وأعلن سوبيانين في منشور عبر تلغرام، أن "أكثر من 350 طائرة مسيرة اتجهت نحو منطقة موسكو بين الساعة 20,00 (17,00 ت غ) من يوم 17 أيلول والساعة 7,00 من يوم 18 أيلول".
     
وأضاف: "أُسقط معظمها في المنطقة المحيطة بموسكو، بما في ذلك 64 مسيرة كانت قد اقتربت من العاصمة". 

أخبار دولية

روسيا

هجوم أوكراني

المسيرات

الانتخابات التشريعية

LBCI التالي
الفيليبين تؤكد أن سفينة لخفر السواحل الصينيين صدمت قاربا تابعا للحكومة في بحر الصين الجنوبي
بيانات أولية: 4 سفن عبرت مضيق هرمز أمس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-07-03

السلطات الجزائرية تعلن أن النسبة الأولية للمشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 20,79%

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-09

أ.ف.ب: روسيا تعلن إسقاط 596 مسيرة أوكرانية ليلا

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-19

وزارة الكهرباء والمياه الكويتية: تعرض محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم للمرة الثانية خلال يومين

LBCI
أخبار دولية
2026-07-12

روسيا: مقتل 4 في هجوم بمسيرة أوكرانية على إنيرهودار الخاضعة لسيطرتنا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:08

هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" في مضيق هرمز

LBCI
أخبار دولية
03:58

الفيليبين تؤكد أن سفينة لخفر السواحل الصينيين صدمت قاربا تابعا للحكومة في بحر الصين الجنوبي

LBCI
أخبار دولية
01:18

بيانات أولية: 4 سفن عبرت مضيق هرمز أمس

LBCI
أخبار دولية
00:32

الولايات المتحدة تصدر حكما بالسجن 60 عاما على مدير سجن سابق في دمشق بتهمة التعذيب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-04-12

ارتفاع الدولار في التعاملات المبكرة بعد فشل محادثات السلام بين أميركا وإيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-18

مكاوي للـLBCI: أصدرت قرارًا بإقفال 3 مزارع في محيط المطار وكان لديّ قناعة بأنّ الكلام عن إجراءات بيئية مع هذه المؤسسات ليس كافيًا بل إنّ المشكلة تكمن في موقعها ونعتبر أنّ الهدف هو عدم وجود أيّ نوع من هذه الاستثمارات ضمن نطاق 5 كلم من المطار

LBCI
خبر عاجل
2026-03-04

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان بعد إطلاق دفعة صاروخية

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-04

مديرة صندوق النقد: إذا استمرت الحرب حتى عام 2027 ووصلت أسعار النفط إلى 125 دولار فعلينا أن نتوقع "نتيجة أسوأ بكثير"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
14:24

منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة

LBCI
عالم الطبخ
14:14

للاستفادة من موسم التين... إليكم وصفة الدجاج مع البصل والتين (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

شركة Cnergies توسّع تمويل مشاريع الطاقة المتجددة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

"da Vinci Xi" في بيروت: تكنولوجيا عالمية بأياد لبنانية في الـ LAU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

Congress Arena: عنوان جديد يعيد رسم خريطة الترفيه في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعد غياب 15 عاما... أصالة تعود إلى دمشق بحفل "عودة الأصالة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الثقة أحرجت نواب حزب الله فأخرجتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

تفجيرات البيجر بعد عامين… جريمةٌ لم تنتهِ بانتهاء الانفجار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ايجابية في اجتماع باريس التمهيدي لدعم الجيش والعين على التنفيذ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:19

جدول جديد لأسعار المحروقات... البنزين يرتفع 92 ألف ليرة

LBCI
خبر عاجل
05:51

مداهمة في كفردبيان... وتوقيف 3 أشخاص وضبط مخدرات وأسلحة حربيّة

LBCI
حال الطقس
14:24

منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة

LBCI
أمن وقضاء
03:01

نسخ مفتاح المنزل وسرق ساعة ألماس بقيمة 120 ألف دولار… فأوقف قبل مغادرته لبنان

LBCI
حال الطقس
02:06

الطقس ممطر مع برق ورعد...

LBCI
أخبار لبنان
08:32

اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة عون وماكرون وعبدالله الثاني

LBCI
خبر عاجل
03:12

توقيف 5 أفراد من شبكة لإدخال أشخاص من سوريا إلى لبنان وتدريبهم... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
08:58

توقيف مطلوب بـ4 مذكرات عدلية في دوحة عرمون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More