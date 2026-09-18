اجتماع في جدة للانتقال بالتحالف البحري الدفاعي بقيادة السعودية إلى الجاهزية الميدانية

عُقد في جدة إجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بمشاركة 154 مسؤولًا عسكريًا ودبلوماسيًا وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.والتحالف هو إطار دفاعي بحري بقيادة السعودية، أُعلن إنشاؤه في شهر تموز، لحماية الملاحة وخطوط التجارة في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.وركّز الاجتماع على انتقال التحالف من مرحلة التأسيس إلى الجاهزية للعمل الميداني.