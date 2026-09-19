زيلينسكي يشكر ترامب وأعضاء الكونغرس على مشروع قانون العقوبات ضد روسيا

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توقيعه مشروع قانون العقوبات ضد روسيا، كما شكر أعضاء الكونغرس على دعمهم له وضمان إقراره.



وقال زيلينسكي، في إشارة إلى الراحل السناتور ليندسي غراهام الذي دافع عن مشروع القانون: "إن أفضل طريقة لتكريم ذكرى ليندسي هي تنفيذ أحكام هذا القانون بالكامل وبأسرع وقت ممكن".