الصين ترسل وفدا تجاريا للولايات المتحدة

أعلنت وزارة التجارة الصينية عبر موقعها الإلكتروني، أن نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ سيترأس وفدا تجاريا إلى الولايات المتحدة ابتداء من يوم السبت لإجراء مشاورات اقتصادية وتجارية.



وأفادت الوزارة بأن الزيارة ستستمر حتى يوم الأربعاء.