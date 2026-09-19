تركيا تسحب ترخيص بنك "ملت" الإيراني

سحبت تركيا ترخيص بنك "ملت" الإيراني بموجب قرار نشر صباح اليوم في الجريدة الرسمية.ولم يتم تحديد سبب القرار، لكنه صدر بعد أسبوعين على فرض واشنطن عقوبات على مصرف "غولدن غلوبل" التركي للاشتباه بصلات له بالحرس الثوري الإيراني، في إطار مساعي واشنطن لعزل طهران اقتصاديا.