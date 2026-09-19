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الرياض تطلق أول إنذار من "هجوم جوي معاد" منذ تجدد القتال في اليمن
أخبار دولية
2026-09-19 | 02:11
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الرياض تطلق أول إنذار من "هجوم جوي معاد" منذ تجدد القتال في اليمن
سُمع دوي انفجارات في الرياض في وقت مبكر السبت، وفق ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس، بعيد إطلاق الدفاع المدني تحذيرا من"هجوم جوي معاد" هو الأول الذي يستهدف العاصمة السعودية منذ بداية التصعيد الحالي مع الحوثيين.
ويخوض الحوثيون المدعومون من إيران قتالا ضد القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية منذ أن تجددت الحرب في اليمن في تموز، حين أعلن الحوثيون أيضا فرض حصار بحري على السعودية وبدأوا باستهداف السفن في البحر الأحمر.
وأفاد صحافيو فرانس برس الموجودون في أحياء متفرقة من الرياض بسماع انفجارين بعد دقائق من تلقي السكان رسائل على هواتفهم المحمولة قرابة الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (الثانية عشر صباحا ت غ)، تحذر من "تعرض المنطقة لهجوم جوي معاد" وتطالبهم "بالتصرف بهدوء".
ولاحقا، أعلنت السلطات "زوال الخطر" ووجهت السكان بـ"تجنب مكان سقوط المقذوف أو التقاط أي جسم من موقع الحادث".
ولاحقا بعد أقل من ثلاث ساعات، أطلق الدفاع المدني تحذيرا ثانيا من تعرض الرياض لـ"تهديد"، قبل أن تعلن السلطات بعد 10 دقائق "زوال الخطر".
أخبار دولية
الرياض
إنذار
هجوم جوي
القتال
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