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إعدام رجل في إيران متهم بنقل معلومات حول مواقع صواريخ إلى إسرائيل
أخبار دولية
2026-09-19 | 02:24
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إعدام رجل في إيران متهم بنقل معلومات حول مواقع صواريخ إلى إسرائيل
أعدمت السلطات الإيرانية رجلا بتهمة تسريب معلومات حول مواقع صواريخ إلى الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب ما أفادت السلطة القضائية.
وذكر القضاء الإيراني أن "حكم الإعدام نُفذ بحق حسين بدران بتهمة تزويده الموساد معلومات حول مواقع صاروخية في محافظة أصفهان" وسط البلاد، من دون ذكر تفاصيل إضافية عن تاريخ اعتقاله أو محاكمته.
أخبار دولية
إعدام
إيرانـ صواريخ
إسرائيل
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