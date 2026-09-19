قائد القيادة المركزية الأميركية: نعمل على تشكيل وحدة جديدة مشتركة لمواجهة الطائرات المسيّرة الهجومية

التطورات المتسارعة في الخليج العربي، ستحضر في اجتماعات وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان الذي وصل الى الولايات المتحدة لترؤس وفد المملكة الى اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.



وفيما تهديد مسيرات الحوثيين والحرس الثوري الايراني مصدرقلق لدول مجلس التعاون الخليجي، أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" العمل على تشكيل وحدة جديدة مشتركة لمواجهة الطائرات المسيّرة الهجومية.









