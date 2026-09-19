إيران تقول إنها أبلغت الوسطاء بشروط استئناف المحادثات وإنهاء الحرب

نقلت قناة الجزيرة عن محسن رضائي، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قوله في مقابلة اليوم السبت، إن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.



وأوضح رضائي أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع تجميد الأموال الإيرانية، وإنهاء الحصار البحري، مضيفا أن المشاورات مستمرة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين، وأن طهران تنتظر ردا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.