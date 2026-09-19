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خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لتركيب رادارات قربها
أخبار دولية
2026-09-19 | 12:41
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خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لتركيب رادارات قربها
زار خبراء من الحرس الثوري الايراني منطقة باب المندب لدرس تركيب رادارات قربها والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة عليها، بحسب ما أفاد السبت مصدران عسكريان تابعان للحوثيين وكالة فرانس برس.
وقال المصدران إن الخبراء الإيرانيين الذين يعملون مع الحوثيين زاروا منطقة باب المندب وميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار في شرق المخا الذي كان غرفة قيادة للقوات الحكومية اليمنية وقوات التحالف بقيادة السعودية.
واضافا أن الخبراء أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب وبحثوا في عملية تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زقر في جنوب البحر الأحمر.
وأشار المصدران إلى أن الخبراء قدموا من الحديدة وأجروا زيارات منفصلة بين الخميس والجمعة.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر حكومية يمنية لفرانس برس السبت إن المعارك اشتدّت بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية المدعومة من السعودية حول منطقة جبال كهبوب المطلة على منطقة باب المندب، إذ يسعى الحوثيون للسيطرة عليها لترسيخ مكاسبهم في محيط المضيق الاستراتيجي.
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