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قاليباف: لا حرب بلا نهاية
أخبار دولية
2026-09-20 | 09:01
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قاليباف: لا حرب بلا نهاية
ربط رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ شروط طهران واعتراف واشنطن بما وصفه بـ"الحقوق المشروعة للشعب الإيراني"، وفق وكالة "رويترز".
وقال قاليباف إن إيران نقلت شروطها ورسائلها بوضوح إلى الجانب الأميركي عبر الوسطاء، مؤكداً أن موقف طهران الدبلوماسي "غير قابل للمساومة"، وأن العودة إلى شروط التفاوض السابقة لم تعد مطروحة.
وفي الداخل الإيراني، انتقد قاليباف الدعوات إلى استمرار الحرب ورفض المسار الدبلوماسي، محذراً من أن ذلك قد يقود إيران إلى الاستنزاف و"حرب لا نهاية لها"، في حين رفض في الوقت نفسه الدعوات التي وصفها بأنها تدفع نحو الاستسلام.
وكان أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد أعلن أن طهران أبلغت واشنطن، عبر الوسطاء، بسبعة شروط لبدء محادثات جديدة بهدف الخروج من الأزمة.
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