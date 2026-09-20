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ترامب يعتزم تشييد قوس نصر ضخم في واشنطن يُستخدم أيضا قاعدة عسكرية
أخبار دولية
2026-09-20 | 10:03
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ترامب يعتزم تشييد قوس نصر ضخم في واشنطن يُستخدم أيضا قاعدة عسكرية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن قوس نصر ضخما يريد تشييده في موقع تاريخي في واشنطن، سيُستخدم أيضا قاعدة للطائرات المسيّرة والقناصة.
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "وافقت على تحويل قوس النصر الرائع (...) إلى منشأة عسكرية متطورة وقوس نصر"، بهدف "إيواء أعداد كبيرة من المسيّرات وتخزينها وضمان القدرة على استخدامها بسرعة، فضلا عن نشر قناصة على السطح وفي الساحات، وتخزين كميات كبيرة من ذخيرتهم".
وأضاف "لن يكون هناك مرفق مماثل في أي مكان في العالم. فمن بين أبرز 59 مدينة وعاصمة، واشنطن هي الوحيدة في العالم التي لا تضم قوس نصر، لكنها ستحصل عليه الآن، وسيكون بفارق كبير الأعظم بينها جميعا!".
ويُعد الهيكل العملاق المقترح تشييده على ضفاف نهر بوتوماك قرب مقبرة أرلينغتون الوطنية، جزءا من مساعي ترامب لترك بصمته الشخصية على العاصمة الأميركية.
ولم تطلب إدارة ترامب رأي الكونغرس بشأن هذا التغيير الكبير في معالم واشنطن.
ومن شأن الحجم الضخم للقوس أن يحجب خط الرؤية بين نصب لنكولن التذكاري، أحد أبرز معالم العاصمة، ومقبرة أرلينغتون الوطنية التي تضم رفات مئات آلاف العسكريين الأميركيين.
ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير 2025، أطلق ترامب سلسلة مشاريع تجديد، أدى عدد منها إلى نزاعات قضائية.
وتشمل هذه المشاريع قاعة احتفالات ضخمة وباهظة التكلفة يجري بناؤها في البيت الأبيض، وهُدم من أجلها جناح كامل من المقرّ الرئاسي.
ويشمل مشروع آخر عملية تجديد شاقة لـ"حوض الانعكاس"، وهو حوض مائي مستطيل ضخم في منطقة "ناشونال مول".
ووُضع اسم ترامب لفترة على جدران مركز كينيدي، المؤسسة الثقافية والفنية المسماة على هذا النحو تيمنا بالرئيس الراحل جون إف. كينيدي الذي اغتيل عام 1963، قبل أن يلغي قاض هذه الخطوة.
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