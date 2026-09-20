الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أكدت تضامنها مع السعودية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، انها "تلقت باستنكار شديد أنباء الاعتداء الإرهابي الحوثي على مدينة الرياض، ومحاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن أخرى في المملكة العربية السعودية".





وقالت في بيان: "إن الأمانة العامة إذ تعبر عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتأكيدا للنهج الإجرامي الذي دأبت عليه هذه المليشيا في الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية، وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تؤكد تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".