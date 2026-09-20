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السلطات الإيرانية تغلق مركزا تابعا للسفارة الفرنسية في طهران
أخبار دولية
2026-09-20 | 10:08
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السلطات الإيرانية تغلق مركزا تابعا للسفارة الفرنسية في طهران
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية الأحد إغلاق مركز اللغة الفرنسية في طهران التابع لسفارة فرنسا على خلفية "أنشطة غير قانونية"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأوردت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أنه "بناء على قرار من النيابة العامة في طهران، تم إغلاق المركز غير القانوني التابع للسفارة الفرنسية في طهران (المعروف اختصارا باسم سي ال اف) الذي كان يعمل منذ سنوات بذريعة تعليم اللغات".
وأشارت إلى أن هذا المركز "استغلّ صفته مركزا لتعليم اللغات لتنفيذ مشاريع معادية للثقافة الإيرانية الإسلامية والأمن القومي وحاول تشكيل شبكات وتسهيل مغادرة شخصيات من النخبة في البلد".
وأشارت وكالة فارس من جهتها إلى أنه "رغم التحذيرات المتكررة من المؤسسات القانونية بضرورة الحصول على ترخيص للعمل وفقا لقوانين وأنظمة الدولة... رفض المركز ذلك بل وتجاوز القوانين عمليا".
وجاء في الموقع الإلكتروني للمركز أنه "المؤسسة الوحيدة المتخصّصة في تعليم اللغات الأجنبية" في إيران. وهو يوفرّ دورات تعليم اللغة الفرنسية للأطفال والبالغين ويقدّم أيضا حصصا لصقل المهارات اللغوية.
أخبار دولية
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