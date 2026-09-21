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انفجارات متتالية في موقع عسكري سوري جنوب حلب والسلطات تقطع طرقا مؤدية إليه

أخبار دولية
2026-09-21 | 00:20
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انفجارات متتالية في موقع عسكري سوري جنوب حلب والسلطات تقطع طرقا مؤدية إليه
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انفجارات متتالية في موقع عسكري سوري جنوب حلب والسلطات تقطع طرقا مؤدية إليه

دوّت انفجارات متتالية فجر الاثنين في أحد المواقع العسكرية قرب مدينة حلب في شمال سوريا، وفق الإعلام الرسمي، ما أعاق وصول فرق الإنقاذ ودفع السلطات إلى قطع طرق مؤدية إلى المنطقة، من دون أن تتضح أسباب الانفجارات أو يُبلغ عن سقوط ضحايا.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بوقوع "انفجار في أحد مواقع الجيش العربي السوري بمحيط بلدة العيس جنوب حلب"، والتي تبعد نحو 35 كم عن مركز المدينة.

وقال أحد سكان حي الحمدانية في مدينة حلب لوكالة فرانس برس "دوى صوت انفجار كبير وسمعناه في مدينة حلب، وصعدت إلى السطح وشاهدت من جهة الغرب ألسنة نيران كبيرة".

وبثت قناة الاخبارية الرسمية شريطا مصورا يظهر شظايا تتطاير بارتفاع عشرات الأمتار في السماء في مكان الانفجار.

وأعلنت وزارة الداخلية قطع طريق دمشق-حلب الدولي من جهة حلب، فيما قالت وكالة سانا إن قيادة الأمن الداخلي قطعت كذلك الطرق المؤدية إلى موقع الانفجارات "حفاظا على سلامة المدنيين".

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