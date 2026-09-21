وزير الخزانة الأميركي: أجريت مباحثات "ناجحة جدا" مع الصين بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أنه أجرى مباحثات "ناجحة جدا" الأحد مع مسؤولين صينيين بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الجانبين أكدا على تعزيز التواصل في ما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.



وصرح بيسنت للصحافيين بعد اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ: "أجرينا للتو محادثات ناجحة جدا مع الجانب الصيني حول التجارة والذكاء الاصطناعي".



وذكر بيسنت أن الولايات المتحدة اقترحت إنشاء آلية للإخطار المتبادل بين البلدين بشأن حوادث مثل التهديدات الأمنية.



وقال: "ما ناقشناه هو إنشاء آلية سيُطلق عليها اسم +الحوار الأميركي الصيني حول الذكاء الاصطناعي+"، مردفا "اتفقنا على عقد اجتماعات أخرى".



كما عقد بيسنت لقاء ثنائيا مع نائب رئيس الوزراء الصيني خلال الاجتماعات التي استضافها المقر الرئيسي لبنك "جي بي مورغان تشايس" في نيويورك.



وحضر أيضا المسؤول الصيني لي تشنغ غانغ الذي تولى مؤخرا منصبا رفيعا كممثل للتجارة الدولية.



وأكد غرير أنه "من الضروري للغاية أن نتمكن من العمل معا".