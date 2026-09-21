أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إصابة ثلاثة بينهم جنود كوريون جنوبيون بانفجار في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين

أخبار دولية
2026-09-21 | 00:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إصابة ثلاثة بينهم جنود كوريون جنوبيون بانفجار في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إصابة ثلاثة بينهم جنود كوريون جنوبيون بانفجار في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين

أصيب ثلاثة أشخاص بينهم جنود كوريون جنوبيون، بانفجار يُشتبه بأنه ناجم عن لغم داخل المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، وفق ما أفادت قناة يونهاب التلفزيونية الكورية الجنوبية الاثنين.

وتُعد المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين شطري شبه الجزيرة الكورية منذ انتهاء الحرب بين الشمال والجنوب باتفاق هدنةعام 1953، واحدة من أكثر المناطق المزروعة بالألغام في العالم.

وقال مسؤول عسكري "أصيب جندي بجروح خطيرة خلال عملية شاركت فيها فرقة المشاة الـ25 في المنطقة المنزوعة السلاح" التي تفصل بين الكوريتين.

وذكرت قناة "يونهاب" أن ثلاثة جنود أصيبوا في الحادث، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى القوات المسلحة الرئيسي.

وأضافت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان اللغم قد زُرع بواسطة القوات الكورية الشمالية أم أنه تابع للجيش الكوري الجنوبي.

وتشير بيانات عسكرية نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" إلى وجود ما يقدر بنحو 800 ألف لغم في محيط المنطقة، ويعود تاريخ الكثير منها إلى فترة الحرب الكورية، رغم أن عمليات زرع الألغام لم تتوقف في السنوات الأخيرة.

أخبار دولية

ثلاثة

بينهم

كوريون

جنوبيون

بانفجار

المنطقة

المنزوعة

السلاح

الكوريتين

LBCI التالي
حزب بوتين يحتفظ بهيمنته على مجلس الدوما بعد انتخابات في ظل هجمات الطائرات المسيرة
وزير الخزانة الأميركي: أجريت مباحثات "ناجحة جدا" مع الصين بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-27

مباراة كرة السلة بين منتخب لبنان وكوريا الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-21

سيول تعلن انتهاء المناورات المقلّصة مدتها بين الجيشين الأميركي والكوري الجنوبي

LBCI
أخبار دولية
2026-06-25

خمس سفن كورية جنوبية تغادر مضيق هرمز

LBCI
أخبار دولية
2026-08-16

سول تطلق نيرانا تحذيرية بعد عبور جنود كوريين شماليين للحدود العسكرية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:30

وكالة: إيران تحذر من أن لديها أهدافا وأسلحة جديدة جاهزة إذا شنت أميركا هجوما

LBCI
أخبار دولية
00:34

مقتل 3 على الأقل في غارة باكستانية على أفغانستان

LBCI
أخبار دولية
00:28

حزب بوتين يحتفظ بهيمنته على مجلس الدوما بعد انتخابات في ظل هجمات الطائرات المسيرة

LBCI
أخبار دولية
00:23

وزير الخزانة الأميركي: أجريت مباحثات "ناجحة جدا" مع الصين بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-03-25

البنتاغون: اتفاقيات مع شركات لزيادة إنتاج الأسلحة الدفاعية

LBCI
رياضة
2026-07-13

بين الجدل والتحذيرات… ميسي يدخل في مواجهة مع حكم مباراة سويسرا

LBCI
اسرار
2026-06-16

أسرار الصحف 16-6-2026

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-17

الهيئة البريطانية: طاقم السفينة بخير ولم تُسجل أي آثار بيئية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
15:34

أسرار الكبّة اللبنانية: كبّة بالصينية وكبّة باللبن مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مفقودون بلا اثر...مأساة اضافية أنتجتها الحرب

LBCI
أخبار دولية
13:34

ترامب بين التصعيد والمفاوضات: أيّ خيار أقرب مع إيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بكفيا …قرية نموذجية للرياضة الصحية والبيئية

LBCI
رياضة
13:27

وطن الإنسان يجمع الأجيال في سباق رياضي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في أرقى أحياء باريس… اللبنانيون في الصدارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

موسم تفاح وفير... والتحدّي تصريف 200 ألف طن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

المئات في ساحة النور: لرفض الطعن بالعفو العام والإفراج عن السجناء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

من بين الركام... النبطية تستعيد نبضها من بوابة المدارس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
04:33

طقس متقلب مستمر

LBCI
أخبار لبنان
08:21

الجمارك تضبط متمّمات ومواد غذائية وتبغاً مهرباً في طرابلس وزغرتا

LBCI
أمن وقضاء
03:43

مساعدات أميركية للجيش اللبناني... 70 مستوعبًا من الذخائر تصل إلى مرفأ بيروت

LBCI
أمن وقضاء
08:09

الجيش: توقيف مطلق النار في خلاف مسلح أدى إلى مقتل 3 في الرويسات- الجديدة

LBCI
أخبار لبنان
10:00

توضيح من وزارة البيئة بشأن ملف أوامر تحصيل الضرر البيئي من قطاع المقالع والكسارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

موسم تفاح وفير... والتحدّي تصريف 200 ألف طن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في أرقى أحياء باريس… اللبنانيون في الصدارة

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 21-9-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More