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حزب بوتين يحتفظ بهيمنته على مجلس الدوما بعد انتخابات في ظل هجمات الطائرات المسيرة

أخبار دولية
2026-09-21 | 00:28
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حزب بوتين يحتفظ بهيمنته على مجلس الدوما بعد انتخابات في ظل هجمات الطائرات المسيرة
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حزب بوتين يحتفظ بهيمنته على مجلس الدوما بعد انتخابات في ظل هجمات الطائرات المسيرة

حقق حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غالبية ساحقة كما كان متوقعا في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في ظل هجمات إلكترونية وغارات جوية أوكرانية بطائرات مسيرة، وفقا لنتائج نشرتها وسائل إعلام رسمية في وقت مبكر الاثنين.

ولم يُسمح لأي حزب معارض للحرب الأوكرانية بالمشاركة في هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ الغزو الشامل لأوكرانيا عام 2022، وشملت أيضا المناطق الأوكرانية التي احتلتها روسيا وضمتها.

وبحسب النتائج التي أوردتها وكالات الأنباء الروسية بعد فرز نحو 71% من الأصوات، حصل حزب روسيا الموحدة على 57،5% من الأصوات.

وحل بعده الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديموقراطي القومي بنسبة 14% و8,7% تواليا.

وتضمن هذه النتيجة للحزب الحاكم تحقيق غالبية الثلثين في مجلس الدوما، ما يسمح له بتعديل الدستور، وفقا لتوقعات وكالة تاس للأنباء.

ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية الأولى وإعلان نسبة المشاركة صباح الاثنين.

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